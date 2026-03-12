阪急電鉄、うれしい新サービス 交通系ICカードで同一駅の入出場が無料「20分以内」OKに 駅ナカ・ソト利用、送迎、忘れ物、通り抜けも
阪急電鉄は12日、駅ナカ・駅ソトをシームレスに結ぶ新サービスを発表した。
新たなサービスは、PiTaPaやICOCAなどの交通系ICカードで改札内に入場後、20分以内、同一駅であれば、改札機へICカードをタッチすることにより、料金不要で出場できるもの。3月18日初発より導入する。
「本サービスにより、入場直後にお忘れ物などのご事情により改札外へ出られる場合や、駅構内の通り抜け、ホームでの送迎、駅ナカ店舗や構内コインロッカーのご利用など、交通系ICカードで駅をさらに便利にご利用いただけるようになります」とする。
■概要
実施時期：2026年3月18日（水）初発より
対象となる交通系ICカード
PiTaPa、ICOCA などの全国相互利用対象のプリペイド式IC カード（モバイル含む）
※クレジットカードのタッチ決済は対象外
・対象の交通系ICカードで改札機にタッチして入場後、20分以内に同じ駅の改札機にタッチすることにより、自動的に入場状態をキャンセルし、料金不要で出場できる。改札内に20分を超えて滞在の場合は、駅係員へ申し出。
対象駅：阪急電鉄の全87駅
※神戸高速線「花隈」駅を含む。Osaka Metro堺筋線「天神橋筋六丁目」駅を除く
