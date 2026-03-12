阪急電鉄、うれしい新サービス 交通系ICカードで同一駅の入出場が無料「20分以内」OKに 駅ナカ・ソト利用、送迎、忘れ物、通り抜けも

阪急電鉄、うれしい新サービス 交通系ICカードで同一駅の入出場が無料「20分以内」OKに 駅ナカ・ソト利用、送迎、忘れ物、通り抜けも