元タレント森下千里衆院議員、東日本大震災への思いつづる「自分がどれだけ苦しくても、人のため地域のために頑張って来られた皆様の思いを胸に」

元タレント森下千里衆院議員、東日本大震災への思いつづる「自分がどれだけ苦しくても、人のため地域のために頑張って来られた皆様の思いを胸に」