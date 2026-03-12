人気アニメ「鬼滅の刃」の我妻善逸役などで知られる声優の下野紘（45）が声帯炎のためラジオ番組の生配信や放送への出演を見合わせる。所属事務所「アイムエンタープライズ」が12日、発表した。

「平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。弊社所属役者下野紘に関しまして、医療機関を受診したところ、声帯炎と診断されたため、各制作会社様と協議の上、ラジオ番組の生配信並びに放送の出演を見合わせることとなりました」と報告した。

出演が見合わせとなったのは以下の番組。

・「下松天大〜しもまつあまおお〜第3回音声生配信」 3月12日(木)生配信

・「下野紘 ひとりらじお」 3月13日(金)更新分

・「READING WORLD」 3月22日(月)、29日(月)放送

「この度は、関係者の皆様やいつも応援して下さるファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたします事を、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「何卒ご理解、ご了承のほどよろしくお願いいたします」と記した。

下野は自身のX（旧ツイッター）を更新。「皆さま…ご心配おかけして、ごめんなさいっ」と謝り、「早く治して、復帰しますっ！！なので、心配しないで待っててくださいっ！！」と呼びかけた。