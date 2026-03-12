タレント・ほしのあきが公開した最新ショットが話題を呼んでいる。

ほしのは１２日、自身のインスタグラムを更新し「寒い日でもアイスコーヒーを飲んでしまう」とつづり、黒いニット生地のトップスにジーンズを合わせたコーデでアイスコーヒーを楽しむ様子などをアップ。続けて、「このトップスももう少し暖かかったら中のインナーを短いのにしてチラッと肌見せしたりしちゃおうかな♡」と記し、今後の肌見せに意欲を示した。

この投稿にファンからは「召された服、ステキです」「可愛すぎです」「やっぱ可愛いなぁ。癒される」「年取ってもほんまいいなー」などの声が寄せられている。

ほしのは２０１１年にＪＲＡ三浦皇成騎手と結婚し、１２年に長女が誕生した。三浦騎手は２５年９月２８日に行われた第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（中山競馬場・芝１２００メートル）で、１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）に騎乗し、人馬ともにＧ１初制覇。デビュー１８年目の三浦騎手は、ＪＲＡ・Ｇ１は１２７回目の挑戦で悲願のタイトルとなった。勝利した日の夜、ほしのはインスタグラムのストーリーズを投稿し「応援ありがとうございました」とエールに感謝。レースは自宅で長女とテレビ観戦したと明かした。