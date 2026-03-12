◇女子ゴルフ マイナビ・カップ最終日（2026年3月12日 千葉県 大栄CC＝6279ヤード、パー72）

女子ツアーへの登竜門「マイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアー」の今季開幕戦の最終ラウンドが行われ、首位と1打差の2位から出た久世夏乃香（かのか、22）が67で回り、通算8アンダーで逆転優勝を飾った。同ツアー2年ぶりの2勝目。

2連続バーディーフィニッシュで2位に3打差をつけた久世は「スコアが良く分かっていなくて、上がったら“おめでとう”と言われてびっくりした。めちゃくちゃうれしい」と笑顔で話した。

2003年生まれのダイヤモンド世代。大阪府出身で5歳の時にゴルフを始めた。過去5年連続で最終プロテストまで進出しながら涙を飲んできた。今年は“6度目の正直”を目指している。

「今年の目標はプロテスト合格です。この優勝がめちゃくちゃ自信につながりました」とうなずいた。

プロテストの練習ラウンドを一緒に回ったことがきっかけで都玲華と仲良くなった。その盟友が先にプロテストに合格し、ツアーで活躍している姿に刺激を受けてきた。

久世は「一緒のところで戦いたいと、ずっと思っている。プロテストを通らないと無理なので、通れるように頑張りたい」と決意を新たにした。

マイナビ・ネクストヒロイン・ツアーは「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから19年に始まり今年で8年目。昨年は藤本愛菜らOGを含む8人のプロテスト合格者を輩出している。今季は過去最多の18試合が開催される。出場選手はポイントランク、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。