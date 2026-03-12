３月４日に新規開業した秋本大介調教師（４４）＝美浦＝が、１４日の中山８Ｒで初陣を迎える。出走するオオゾラヒバリ（牝５歳、父トーセンラー）は、定年で解散した根本康広厩舎から転厩してきた一頭だ。「具合は良さそうです。先週より今週の方が手前の替え方がスムーズで、１週延びたのは良かったと思います」と手応えをつかんでいる。

同馬は根本元調教師の長男、康将さんが助手を務める。鞍上も同厩舎に所属していた野中悠太郎騎手（２９）＝美浦・フリー＝だ。根本厩舎といえば、引退前最後の日に中山５Ｒのサザンテイオーで劇的な勝利を飾り、感動のシーンを演出した。イズムを継承して、船出を決めたいところだ。

初レースを迎えるにあたって、「思ったよりドキドキはしていないですね。ドキドキもできないくらい忙しいです。実感が湧かないです」と心境を明かした。１４日に中山で１鞍、中京で１鞍（１１Ｒシンボリノエル）、１５日に中京で１鞍（８Ｒケアンズ）を予定している。「スタッフが楽しく、働きやすい厩舎を目指したい」と抱負を語った新人トレーナーが、初勝利を目指してスタートラインに立つ。

◆秋本大介厩舎今週の出走馬

【土曜中山】

８Ｒオオゾラヒバリ

【土曜中京】

１１Ｒシンボリノエル

【日曜中京】

８Ｒケアンズ