【モデルプレス＝2026/03/12】モデルのemmaが3月11日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。

◆emma、美脚輝くミニワンピ姿披露


emmaは「＠acnestudios」とスウェーデン発のファッションブランドのアカウントをメンションするとともに「＃pfw」とパリ・ファッションウィークのハッシュタグを添え、コーディネート写真を投稿。ドレープの効いた光沢のある黒のミニワンピースにロングブーツを合わせた美しい脚が輝くショットを披露している。また、ベンチに脚を組んで座る姿やファッションショーの様子なども載せている。

◆emmaの投稿に「全身のバランスが神」と反響


この投稿は「全身のバランスが神」「エレガントで素敵」「透明感溢れてる」「街並みが似合う」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

