藤田みりあ、美脚際立つ“女子会ランチ”コーデ公開「レベチの美しさ」「脚のラインが綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/12】モデルでインフルエンサーの藤田みりあが3月11日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。
【写真】27歳美人モデル「脚のラインが綺麗すぎる」ショーパンで女子会ランチコーデ
藤田は「ランチもディナーも美味しくって 見た目も好みなお店で女子会ランチ」とつづり、コーディネート写真を投稿。黒のトップスに毛足の長い白のアウターを羽織り、グレーのショートパンツと黒のロングブーツを合わせた美しい脚が際立つショットを披露している。また、振り向きポーズのショットや料理の写真なども載せている。
この投稿は「レベチの美しさ」「脚のラインが綺麗すぎる」「女神様みたい」「可愛いが止まらない」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳美人モデル「脚のラインが綺麗すぎる」ショーパンで女子会ランチコーデ
◆藤田みりあ、美脚際立つ“女子会ランチ”コーデ披露
藤田は「ランチもディナーも美味しくって 見た目も好みなお店で女子会ランチ」とつづり、コーディネート写真を投稿。黒のトップスに毛足の長い白のアウターを羽織り、グレーのショートパンツと黒のロングブーツを合わせた美しい脚が際立つショットを披露している。また、振り向きポーズのショットや料理の写真なども載せている。
◆藤田みりあの投稿に「レベチの美しさ」と反響
この投稿は「レベチの美しさ」「脚のラインが綺麗すぎる」「女神様みたい」「可愛いが止まらない」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】