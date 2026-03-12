1児の母・神田うの、具沢山の焼きうどん弁当公開「ボリューム満点で美味しそう」「ゴボウと青さのかき揚げも気になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】タレントの神田うのが3月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
神田は「おはようございます 今日は具沢山焼きうどんお弁当」「今日も良い1日をお過ごし下さいませ〜」と記し、完成した弁当を撮影した動画を投稿。にんじんや肉などの具材がたっぷりと入った焼きうどんをメインに、卵焼きやブロッコリー、ミニトマトなどを詰めた栄養バランスのいい弁当を披露している。また、弁当箱の隣の容器にはカラッと仕上がった揚げ物が入っており、「昨夜グランマが作ってくれた ゴボウと青さのかき揚げもプラスして 別で持たせたよー」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ボリューム満点で美味しそう」「品が感じられる」「彩りも綺麗」「ゴボウと青さのかき揚げも気になる」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
◆神田うの、具沢山の焼きうどん弁当公開
◆神田うのの投稿に「ボリューム満点で美味しそう」の声
