イラン情勢をめぐる原油価格の高騰で、福岡県内でもガソリンが大幅に値上げされています。こうした事態を受けて高市首相は、3月16日にも備蓄している石油を放出すると表明しました。今後のガソリン価格はどうなるのでしょうか。

3月12日、福岡市のガソリンスタンドでは。



■松永悠作記者

「こちらのガソリンスタンドでは、12日から1リットルあたり24円値上げして185円で販売しています。」





■訪れた人「22リットルで4000円、高いよ。この前まで3000円だったのに。急に20円くらい上がるんだよ、どうする？どうもできないもん。」中東情勢の悪化の影響で、このガソリンスタンドでは先週から徐々にガソリン価格を上げていましたが、この日はさらに24円の大幅な値上げとなりました。■サービスステーション博多麦野店・塚本英介 店長「仕入れ値が上がっていて、そのまま転嫁するしかないので、しょうがないと思っています。」ガソリン車を運転するこちらのタクシードライバーは、会社で「ある呼びかけ」が行われていると話します。■タクシー運転手「急発進しないで燃料を節約する走行、そういうことを言われます。休憩中はエンジン切ることが必要になってくるでしょうね。」

3月11日に発表された、9日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり161円80銭でした。160円を超えたのはおよそ3か月ぶりで、4週連続の値上げです。



石油情報センターは「来週には20円以上の大幅な上昇が予想される」としています。

こうした中、11日夜、高市首相は。



■高市首相

「G7各国や国際エネルギー機関とも連携しながら、我が国の石油備蓄を活用する方針でございます。」



タンカーがホルムズ海峡を事実上通れない状況が続き「3月下旬以降、原油輸入は大幅に減少する見通し」とし、ガソリンなどの供給に支障が生じないよう、16日にも石油備蓄の放出を行うと明らかにしました。

石油備蓄とは何なのでしょうか。FBS記者が、その施設に向かいました。



■吉原美樹記者

「北九州市若松区です。海岸から8キロほど離れたところにあるのが、石油の備蓄基地です。うっすらと白い洋上基地が確認できます。」

北九州市若松区の海上にある白島国家石油備蓄基地。



この基地には、国の石油が不足する事態などに備えるため、560万キロリットルの石油が備蓄されています。これは日本全国のおよそ10日分の消費量にあたります。

白島基地のほか、石油備蓄基地は全国で合わせて10か所あります。基地で国が備蓄している石油と、民間が備蓄している石油などを合わせると「254日分」が備蓄されています。



高市首相は、まず民間備蓄の石油を「15日分」放出し、その後、国家備蓄を当面「1か月分」放出すると明らかにしました。



また、政府は19日からガソリンの元売り各社に補助金の支給を始め、これにより全国の平均価格を170円程度に抑えたいとしています。



福岡県石油商業組合は、今後のガソリン価格について「早ければ来週末くらいから170円程度に落ち着くのでは」としています。