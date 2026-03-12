コトブキヤ、「学園アイドルマスター」よりフィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」デコマスを公開。3月31日に予約開始
【月村手毬-Luna say maybe-】 3月31日 予約開始
コトブキヤは、フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」のデコマスを公開した。3月31日に予約受付を開始する。
本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「月村手毬」をフィギュア化したもの。「Luna say maybe」衣装で、フィギュア用の描き下ろしイラストを元に立体化。クールで全力で歌唱する姿が表現され、真剣な表情や衣装の質感なども細かく造形されている。
【初公開】- コトブキヤ宣伝 (@kotobukiyas) March 12, 2026
この衣装で、歌で…全力で伝えるから
フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」のデコマス（彩色見本）を初公開！
3月31日（火）よりご予約開始予定です！
続報は本アカウントからお知らせいたしますのでどうぞお楽しみに🦔
#学マス #学園アイドルマスター pic.twitter.com/KWMy4B7amm
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.