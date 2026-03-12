原油価格の高騰は農業への影響も心配されます。山形県内のサクランボ生産者も今後への不安を口にし、対策を検討しています。



天童市にある王将果樹園。こちらでは2棟あわせて35アールのビニールハウスの中で、5月下旬に始まるサクランボ刈り用のハウスサクランボを栽培しています。現在はつぼみの状態で来週には花が咲く見通しです。

朝晩が冷え込むこの時期、生育のためには温度管理が重要。ハウス内を暖めるための暖房に灯油が不可欠です。





東海林洋さん「灯油が上がったから使わないという訳にはいかない。今、芽も出て動いている状態なので燃料を切ってしまい気温がマイナスとかになると芽が死んじゃって実もつかなくて売上にも直結してしまう」こうした中での原油価格の高騰。今のところ目立った影響は出ていないといいますが、例年、4月中旬まで暖房を使う必要があることから、ハウス内の設定温度をこれまでよりも下げる対策を取ることを検討しています。東海林洋さん「いま設定が5度。11日みたいに気温がマイナス5.5℃とかになっちゃうと、だいぶ灯油を燃やすことになっちゃうのでそれを3度とかに下げる。その分燃料を抑えられるのでそんな感じにした方がいいかねって話になっている」王将果樹園では、消毒用車両に軽油、草刈り用の機械にガソリンを使っています。さらに、サクランボのほかにラ・フランスやブドウなどの果樹栽培でも消毒用車両を使っていることから、原油高騰によるさらなる影響を懸念しています。一方で、現時点ではサクランボ狩りの料金を値上げすることは考えていないといいます。東海林洋さん「前売り券とかも出して値段とかもある程度決めてやっているので今から灯油上がりましたから上げるのもよくないですし、本当にずっと考えて無理であれば変えていったりすることもあるかもしれない。原油価格は落ち着いてもらうのがいちばん。あまり変動がない方がいい。補助が出れば申請して使いたい」王将果樹園では、備蓄している灯油も使うなど可能な範囲で対策を講じる方針です。