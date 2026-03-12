1-2月の物品貿易総額18．3％増―中国

中国税関総署が3月10日に発表した貿易データによると、1〜2月の中国の物品貿易総額は前年同期比18．3％増で、良好なスタートを切りました。年初来、中国の貿易は全体的に安定して進む状態を見せており、強靭（きょうじん）さと活力がより顕著になっています。1〜2月の中国の物品貿易総額は同18．3％増の7兆7300億元（約177兆7900億円）でした。

輸出について見ると、新たな成長エネルギーが引き続き力を発揮し、多元化した市場効果が明らかになり、新業態・新モデルが増加傾向を維持し、1〜2月の輸出額は同19．2％増の4兆6200億元（約106兆2600億円）でした。輸入額は同17．1％増の3兆1100億元（約71兆5300億円）でした。

貿易パートナーについて見ると、1〜2月の東南アジア諸国連合（ASEAN）との貿易総額は同20．3％増の1兆2400億元（約28兆5200億円）で、欧州連合（EU）との貿易総額は同19．9％増の9989億4000万元（約22兆9756億2000万円）でした。米国との貿易総額は同16．9％減の6097億1000万元（約14兆233億3000万円）で、「一帯一路」共同建設国との貿易総額は同20％増の4兆200億元（約92兆4600億円）でした。

貿易主体について見ると、1〜2月の民営企業の貿易総額は同22．8％増の4兆5100億元（約103兆7300億円）で、外資系企業は同15．3％増の2兆2000億元（約50兆6000億円）、国有企業は同7．4％増の1兆元（約23兆円）でした。（提供/CGTN Japanese）