「高級軽バン」の新しい選択肢

毎年1月に開催されるカスタムカーの祭典「東京オートサロン」では、アフターパーツメーカー、チューニングショップが手掛けるカスタムカーだけでなく、自動車メーカー本体も意欲的なカスタムを施したモデルを披露し、注目を集めます。



2022年1月に開催された「東京オートサロン2022」でダイハツは、軽バン「アトレー」をベースとした上級仕様のコンセプトモデル「アトレー プレミアム Ver.」を発表し、会場では大いに話題となりました。

どのような魅力を持っているのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「“高級”軽バン」です！ 画像で見る（30枚以上）

アトレー プレミアム Ver.は、同社が販売するアトレーの上位グレード「RS」をベースに開発されており、「クールさと迫力を身にまとった、プレミアムな世界観」をコンセプトに掲げています。

アトレーは、ダイハツのロングセラー軽商用車「ハイゼット」の兄弟モデルとして長らく販売されているもので、現行型は2021年に登場した6代目となっています。

最新プラットフォームや先進運転支援システムの充実化のほか、ハイゼットと同様に軽貨物車「4ナンバー」登録としたことで、貨客兼用の上級車両という位置づけになりました。

そんなアトレーをベースにしたアトレー プレミアム Ver.は、高級感と独自性を追求した上等仕様に仕上げられています。

最大の特徴は、トヨタ「アルファード」を彷彿とさせる重厚なフロントフェイスにあります。

縦型LEDデイライトをコーナーに装備したフロントバンパーは、ブラックアウトした大型グリルを組み合わせ、軽自動車とは思えない存在感を演出しており、もはや「軽アルファード」といっても過言ではない高級軽バンに変貌しました。

ボディカラーはベーシックなソリッドホワイトではなく、上級なパールホワイトを採用。通常モデルでは無塗装樹脂となる部分も光沢のあるブラック仕上げとなり、車体全体の統一感が向上しています。

さらにルーフはブラックとし、ボディとの2トーンカラーでメリハリを演出しています。

足元は16インチのメッキ&ブラックホイールをローダウンサスとともに備えてカジュアル感を与えており、加えてマフラーカッターやヘッドランプのブラックエクステンションなどのパーツも採用。高級感だけでなく、スポーティさの両立も図っています。

インテリアでは、ホワイトの本革風シートカバーが目を引きます。キルティング風の加工が施されたこのカバーは、インテリアの上質感を大きく引き上げることに役立っており、光沢のあるホワイトのパネルと相まって、高級ミニバンに匹敵する空間を実現。

このほか、カーペットマットプレミアムやLEDフロアイルミネーションも装着されています。

公開当初、実用重視だった軽バンの新たな選択肢として大いに注目を浴び、アトレーへのラインナップ追加も期待される同モデルでしたが、公開から3年以上が経過した現在もまだ販売はされていません。

とはいえ、大幅なカスタムを必要とせず、いくつかのパーツはアクセサリー用品としてラインナップするのは容易であることから、個別アイテムとしての設定も期待されるところです。