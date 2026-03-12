山形市の県立保健医療大学できょう、卒業式が行われ、未来の医療を支える若者たちが新たな門出を迎えました。

【写真を見る】未来の医療を支える若者たちの門出 県立保健医療大学で卒業式（山形）

卒業生代表 看護学科 庄司愛梨さん「この４年間で学んだことを胸に患者様一人一人と誠実に向き合ってまいりたい。そしてどの様な時も謙虚な姿勢を忘れず学び続け周囲から信頼される医療従事者へと成長していけるよう努めてまいります」

県立保健医療大学では、看護学科、理学療法学科、作業療法学科の学生あわせて１０２人がきょう巣立ちの時を迎えました。

式典では上月正博学長が卒業生一人一人に卒業証書を手渡しました。

上月正博 学長「本学でみなさんは、少人数制によるきめ細かな教育、充実した多職種連携教育、世界で活躍できる世界水準の人材として育成されました。ぜひ、自信をもって社会に飛び出していってください」

■ドラマの影響で助産師目指す！

卒業生の９割の就職が内定していて、このうち４１人が県内の医療機関などで活躍するということです。

卒業生「３人とも助産師です。ドラマの影響で３人とも目指しました」

卒業生「赤ちゃんや妊婦さんだけでなく家族にも寄り添えるような助産師になりたい」

卒業生「理学療法士として働きます」

卒業生「リハビリってけっこう患者さんと近い職業だと思うので、患者さんに寄り添えるように力になれるような理学療法士になれれば」

卒業生「地元が新潟県。山形県で学んだことで、地元に戻って貢献したい」

命と健康を守る医療の仕事。卒業生たちは、未来の日本を支える決意を新たにしているようでした。