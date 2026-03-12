「ガチな補強だ」「経歴が最強すぎる」CL出場も経験！ G大阪、元ドイツ代表の“大物”獲得にファン熱狂「期待MAX」
ガンバ大阪は３月12日、ドイツ人DFフィリップ・マックスの完全移籍加入を発表した。
マックスは32歳のサイドバック。バイエルンやシャルケといった名門クラブのユースチームでプレーした経歴を持つ。
プロとしてのキャリアは、2012年に当時レギオナルリーガ・ウェスト（４部相当）に所属していたシャルケIIで始まった。そして14年、ブンデスリーガのドルトムントとのダービーマッチでトップチームデビューを果たした。
その後はカールスルーエ、アウクスブルクを経て、20年には堂安律も在籍していたオランダの強豪PSVへ移籍。23年１月からはフランクフルトでプレーし、チャンピオンズリーグ（CL）に初出場。24年夏からはギリシャのパナシナイコスに所属していた。
また、世代別代表として2016年リオ五輪に出場し、ドイツ代表でも国際Aマッチに３試合出場している。
左サイドを主戦場とする経験豊富な守備者獲得に、SNS上では「キター！」「ガチな補強だ」「経歴が最強すぎる」「DF陣の救世主となり、ガンバにタイトルを」「期待MAX」「あかん！優勝してまう！」といった声が上がった。
ファンも大きな期待を寄せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ガンバ加入DFがフランクフルト時代に決めた超絶ゴラッソ！
