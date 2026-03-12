「ガチな補強だ」「経歴が最強すぎる」CL出場も経験！ G大阪、元ドイツ代表の“大物”獲得にファン熱狂「期待MAX」

「ガチな補強だ」「経歴が最強すぎる」CL出場も経験！ G大阪、元ドイツ代表の“大物”獲得にファン熱狂「期待MAX」