中東情勢の悪化を受け原油価格が上昇する中、広島県内ではガソリン価格が大きく値上がりするなど、影響が広がっています。



■購入客

「えらい急に上がったんじゃね」

■店の人

「そうなんですよ」



広島県廿日市市のガソリンスタンドです。レギュラーガソリンは1リットルあたり181円。今朝から30円値上げしました。



■購入客

「180円台というのはちょっとびっくりですよね」





この店では、値上げについてSNSで告知。11日は普段の倍以上の客が訪れ行列ができました。12日は一転して、3分の1ほどまで落ち込んでいるといいます。■山崎本社 吉川尚志 部長「求めやすい価格にいち早くしたいという思いがあるが、企業努力だけではいかないような状況に今なっているので、少し歯がゆい」石油情報センターによると、9日時点の県内の平均価格は160円を記録。さらなる高騰が見込まれる中、政府は19日から補助金を支給し、全国の価格を170円程度に抑える方針です。原油価格の上昇は、クリーニング店にも影響を及ぼしています。この店では、配達も合わせて1日に約70件ほどの利用があるといいます。例年、この時期は衣替えの季節。繁忙期での価格高騰に頭を悩ませています。■ジロークリーニング 田中早人 代表「正直つらいですよね。直接商品の値上げとかにも持って行きにくい。利益を減らして何とかやっていくしかないのが現状」プレスやアイロンで使う蒸気を作るため、必要な燃料は週に約200リットル。石油が必要な場面は他にもあります。1本約11円のハンガーです。多い日は200本使うため、価格の高騰は大きな負担です。■ジロークリーニング 田中早人 代表「これが続くようでしたらうちとしても、利益を確保しないといけない。 必ず値上げになってしまうと思います」Qまだ検討中ということ？「そうですね。できればしたくないですね」政府は11日。■高市総理「G7各国や国際エネルギー機関とも連携をしながら、我が国の石油備蓄を活用する方針でございます」来週16日にも石油備蓄の放出を行うことを表明しました。民間備蓄を15日分、国家備蓄を当面1か月分放出し、対応にあたる方針です。【2026年3月12日 放送】