児童買春の疑いで逮捕された阿川巧容疑者(36)。当時17歳の少女に金を払うと約束してわいせつな行為をした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、阿川容疑者は出会い系アプリでいわゆる「パパ活」相手を募集し「2時間10万円」などと書き込み。これに応じた当時17歳の少女に去年11月、当時住んでいた東京・府中市のマンションで、わいせつな行為に及んだとみられています。

その後、少女を駅まで送っていく途中に「上司にバレたらまずい」「警察に見つかる」などと言って、金を払うことなくその場を離れたという阿川容疑者。しばらくたってから少女に「ごめん」とメッセージを送り、メッセージを返せないようにブロックしたというのです。

少女は「だまされた」と警視庁に相談し、事件が発覚しました。

調べに対し、「児童買春したことは間違いありません」と容疑を認めているという阿川容疑者。無職で手持ちの現金が少なかったとみられています。

警視庁は、阿川容疑者が少女との行為を撮影していた疑いもあるとみて捜査しています。