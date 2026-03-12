■ミラノ・コルティナパラリンピック アルペンスキー女子大回転（日本時間12日、トファーネ・アルペンセンター）

パラアルペンスキーの女子大回転の1本目が行われ、座位の村岡桃佳（29、トヨタ自動車）が1分15秒66で2位につけた。この後行われる2本目で大会3連覇の偉業に挑む。立位に出場した本堂杏実（29、コーセー）は1本目で1分19秒03をマークし、12位につけた。

パラリンピックで金メダル4個を含む10個のメダルを持つ“冬の女王”村岡。この日に行われる大回転は、2018年平昌、22年北京と2大会連続で金メダルを獲得した大本命の種目だ。しかし昨年11月中旬にイタリアで合宿中に転倒し、左鎖骨を骨折。緊急帰国し手術を行った。



リハビリを経て、雪上に戻ったのは2月中旬。今季は実戦の試合には一度も出場せず、ぶっつけでパラリンピック本番を迎えた。そんな状況下で村岡は9日のスーパー大回転では銀メダルを獲得し、日本選手団の第1号となった。

【女子大回転（座位）1本目】

1位 A.フォルスター（ドイツ）1分15秒12

2位 村岡桃佳 1分15秒66

3位 劉思彤（中国） 1分16秒38

＊写真は村岡桃佳選手