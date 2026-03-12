「スカパー！・ＪＬＣ杯 戸田ルーキーシリーズ第５戦」（１２日、戸田）

２６年のトップルーキーが大波乱を演出した。進入から予想外の展開となった優勝戦は、５号艇の竹間隆晟（２５）＝大阪・１２９期・Ａ１＝がシャープにまくり差して１着。２年５カ月ぶり２回目の優勝を飾った。２着は３号艇の砂長知輝（埼玉）、３着は６号艇の安河内鈴之介（福岡）。３連単は６万３３７０円の大万券となった。

大阪の若武者が電光石火の高速ターンで魅了した。１号艇の田中駿兵（徳島）がピット離れで遅れ、進入は２１３・４５６。カドからトップＳを決めた若林義人（静岡）の攻めを利用した竹間が、５コースから田中と砂長の間隙（かんげき）を切り裂いて突き抜けた。「すごくうれしい。開くと思ったところへ、全速ターンでハンドルを切った。若林選手が仕事をしてくれたので、お礼を言っておきます」と笑みがこぼれた。

優勝は２３年１０月の住之江以来２年５カ月ぶりで２回目。次節以降は桐生、平和島とルーキーシリーズが続き、４月には地元・住之江のＧ１周年が控えている。「上の舞台でも目に留まるような選手になりたい。自分はレースに迫力がないので、もっと迫力をつけたい」と前を向いた。

今後の飛躍に弾みがつくＶとなったのは間違いなく、これから優勝回数をどんどん増やしていきそうだ。