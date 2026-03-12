ＪＦＡ湯川専務理事　中東情勢影響受けるＡＣＬＥに「何も情報はない」も「やらなきゃいけない時はホストしたい」とも…神戸監督案受け言及

日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１２日、都内で理事会を開催した。現在、Ｊ１で町田、神戸が８強に勝ち残っている、アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ＡＣＬＥ）について、ＪＦＡの湯川和之専務理事は「現段階で何ら情報は持ち合わせていない。ＡＦＣ（アジア・サッカー連盟）のほうからもまだ連絡はきていない。ＡＦＣでも状況を確認して進めているのではないか」と中東情勢の影響を受けている同大会の状況を説明した。

ＡＣＬＥは現在、西地区の決勝トーナメント（Ｔ）１回戦が延期されている状態。今後の大会開催に関して、ＡＦＣの判断、発表が待たれている。

同専務理事は、１１日の東地区決勝Ｔ１回戦後、神戸・スキッベ監督が準々決勝以降、ファイナルトーナメント（４月、サウジアラビア開催）の日本開催を提案したことに関し、「監督がそういうことを話したというのは、報道で存じ上げているが、ＡＦＣからは何も（情報が）きていないので、現段階ではまだ検討はしていない。ただ（日本で）やらなきゃいけない時は常にホストしたいと思っている。そういった状況になれば、改めてお話しさせていただきたい」と述べた。

また、大学サッカーの強豪・流通経大で３日に、サッカー部で部員が違法薬物を使用している疑いがあると情報提供があり、５人が使用を認めたと発表した件について、湯川氏は「昨今、我々はタスクフォースの方で（倫理、コンプライアンス順守に関する）活動をしている。今後計画として（再発防止策の）アクションプランやそういった話を進めている中で話はあった。ただ、流通経大の件に関しては、まだ警察の方で捜査している段階なので、まだ詳細の方も把握していない。また改めて報告を受けて、こちらから何かお伝えすることがあれば報告したい」と話すにとどめた。