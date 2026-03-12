作家の岩井志麻子さんが１２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自身のターニングポイントとなった年を振り返る一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたには思い出深い年がありますか？」について聞かれると、隣に座った新潮社執行役員・中瀬ゆかりさんを見ながら「同い年のあたしたち、この世代は子供の頃に呪いをかけられたって言うか、１９９９年の７の月に地球が滅亡するというノストラダムスの大予言という本が大ベストセラーになって、みんな信じてたんですよ。思い込んでた、９９年７月に地球は終わるんじゃと。あたしら大人にならんのじゃと思ってたんですよ」と振り返った岩井さん。

「でも、なんのことはねえ、何事もなく過ぎたかというと、そうじゃないんですよ」と続けると「９９年、日本ホラー小説大賞をあたし、もらうんですね。それが９９年で世に出たのが７月だったんです」と「ぼっけえ、きょうてえ」で一躍、人気作家となったことを回顧。

「だから、恐怖の大王って、あたしだったんです」と続けて笑わせると「ホラー小説大賞で恐怖の大王が空から降ってくるって（出身地の）岡山から降ってきたんです。ほんま、こんな恐怖の大王で良かったじゃんって。ほんまはあたし、９９年の７月に死んでて、これはあたしの夢なんじゃないの？みたいなって思います」と、しみじみ話していた。