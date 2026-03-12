アジア株 総じて下落、豪州株は反落 アジア株 総じて下落、豪州株は反落

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:53現在

香港ハンセン指数 25716.76（-182.00 -0.70%）

中国上海総合指数 4129.10（-4.33 -0.10%）

台湾加権指数 33581.86（-532.33 -1.56%）

韓国総合株価指数 5583.25（-26.70 -0.48%）

豪ＡＳＸ２００指数 8629.04（-114.44 -1.31%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76413.63（-450.08 -0.59%）



１２日のアジア株は総じて下落。イランを巡る中東紛争の長期化懸念や原油価格の上昇を受けて、アジア株は売り優勢で推移した。豪州株は反落。エネルギー関連株が上昇する一方で、ハイテク株、不動産株、素材株、金融株など幅広く売られた。



上海総合指数は小反落。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、炭鉱会社のエン州能源集団（ヤンジョウ・エナジー・グループ）、化学製品メーカーの寧夏宝豊能源集団が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、保険大手の中国平安保険、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニン

グ・グループ）、化学品メーカーの万華化学集団が売られた。



香港ハンセン指数は続落。アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）が買われる一方で、医薬品メーカーの石薬集団、不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（ワーフ・リアルエステート・インベストメント）、スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）、バイオテクノロジー企業の信達生物製薬、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。会計システム会社のゼロ、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、不動産投資サービスのビシニティ・センターズ、不動産開発大手のレンド・リース・グループ、鉱物探査会社のペルセウス・マイニング、医療機器メーカーのレスメド、投資運用会社のピナクル・インベストメント・マネジメント・グループが売られた。

外部サイト