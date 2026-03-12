ユーロ圏　１０年債利回り格差 拡大、仏６５、伊７５ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ　　　　2.938
フランス　　　3.588（+65）
イタリア　　　3.692（+75）
スペイン　　　3.423（+49）
オランダ　　　3.083（+15）
ギリシャ　　　3.697（+76）
ポルトガル　　　3.358（+42）
ベルギー　　　3.504（+57）
オーストリア　3.25（+31）
アイルランド　3.232（+29）
フィンランド　3.229（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）