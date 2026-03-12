ユーロ圏 １０年債利回り格差 拡大、仏６５、伊７５ｂｐ ユーロ圏 １０年債利回り格差 拡大、仏６５、伊７５ｂｐ

リンクをコピーする みんなの感想は？

ユーロ圏 １０年債利回り格差 拡大、仏６５、伊７５ｂｐ

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）

ドイツ 2.938

フランス 3.588（+65）

イタリア 3.692（+75）

スペイン 3.423（+49）

オランダ 3.083（+15）

ギリシャ 3.697（+76）

ポルトガル 3.358（+42）

ベルギー 3.504（+57）

オーストリア 3.25（+31）

アイルランド 3.232（+29）

フィンランド 3.229（+29）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

外部サイト