ユーロ圏 １０年債利回り格差 拡大、仏６５、伊７５ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.938
フランス 3.588（+65）
イタリア 3.692（+75）
スペイン 3.423（+49）
オランダ 3.083（+15）
ギリシャ 3.697（+76）
ポルトガル 3.358（+42）
ベルギー 3.504（+57）
オーストリア 3.25（+31）
アイルランド 3.232（+29）
フィンランド 3.229（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
