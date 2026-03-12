高知県地産外商公社が運営する、東京にある高知県のアンテナショップ「まるごと高知」の飲食部門が今後、公募を経て2026年6月頃に民間事業者に委託される見通しとなりました。



東京銀座にある高知県のアンテナショップ「まるごと高知」は1階と地下の小売部門と2階のレストランの飲食部門の3フロアがあり、高知県地産外商公社が2010年8月にオープンし運営しています。





しかし2階のレストランは近年、人手不足と赤字基調が続いていて来年度から公社が民間事業者に委託する見通しであることが、3月12日に開かれた県議会の常任委員会で報告されました。3月26日に公社の理事会で決議した後、公募を開始し2026年6月頃に委託先と契約することを目指します。委託期間は2029年3月末までで、家賃は従来通り県が負担しますが売り上げの8％以上を公社に納付することを想定しており、県内に本社を置く企業に限らず募集する方針です。また現在の従業員の雇用継続も条件に含めることを検討していてレストランの営業再開は遅くとも11月を想定しています。高知県地産外商公社は県から2025年7月「自律性向上団体」に指定されていて、今回のレストラン運営の公募は県の意向に沿う動きとなります。高知県地産外商公社の戸田泰史代表理事は高知放送の取材に対して「今後も安定的にアンテナショップを運営していくため民間のノウハウを活用することを決めた。複数の店舗を経営する事業者であれば単店舗より高知をアピールする展開も期待できる」としています。