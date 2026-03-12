ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国の第14期全人代第4回会議が閉幕 中国の第14期全人代第4回会議が閉幕 中国の第14期全人代第4回会議が閉幕 2026年3月12日 18時23分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／張領） 【新華社北京3月12日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は12日、北京の人民大会堂で閉幕会議が開かれた。１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／李響）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／金立旺）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／李響）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／岳月偉）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／程婷婷）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／岳月偉）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／高潔）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／李響）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／丁林）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／黄敬文）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／金立旺）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／黄敬文）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／王曦）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／翟健嵐）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／翟健嵐）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／李鑫）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／金立旺）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／金立旺）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／金立旺）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／王曦）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／王曦）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／翟健嵐）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／燕雁）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／丁林）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／李鑫）１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／李鑫） リンクをコピーする みんなの感想は？