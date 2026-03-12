１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／張領）

【新華社北京3月12日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は12日、北京の人民大会堂で閉幕会議が開かれた。

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／李響）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／金立旺）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／李響）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／岳月偉）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／程婷婷）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／岳月偉）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／高潔）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／李響）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／丁林）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／黄敬文）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／金立旺）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／黄敬文）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／王曦）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／翟健嵐）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／翟健嵐）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／李鑫）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／金立旺）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／金立旺）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／金立旺）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／王曦）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／王曦）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／翟健嵐）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／燕雁）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／丁林）

１２日、人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／李鑫）