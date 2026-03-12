小説家・たてのよこさん死去 ピッコマ発表で追悼「先生が紡いだ物語は、今も多くの読者に愛され続けています」
小説『皇女スヴェータの政略結婚 〜最強皇女は、王太子ではなく第二王子と結婚したい〜』などで知られる小説家・たてのよこさんが、1月17日に亡くなった。『ピッコマ』公式Xにて発表された。
【画像】小説家・たてのよこさん死去 訃報報告の全文
訃報について『ピッコマ』公式は「ピッコマノベルズにてご執筆いただいておりました、たてのよこ先生が2026年1月17日にご逝去されました。たてのよこ先生は、第1回ピッコマノベルズ大賞からコンテストを力強く牽引し、多大なる情熱で作品を世に送り出してくださいました」と報告。
「代表作『皇女スヴェータの政略結婚 〜最強皇女は、王太子ではなく第二王子と結婚したい〜』をはじめ、先生が紡いだ物語は、今も多くの読者に愛され続けています。これまでのご功績に深く敬意と感謝を表するとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。ご遺族の皆様には、心よりお悔やみ申し上げます」と追悼した。
また、今後の連載については「連載作品の今後につきましては、決定次第、各作品詳細ページ内の「お知らせ」等にて順次ご案内いたします」と伝えた。
代表作の『皇女スヴェータの政略結婚 〜最強皇女は、王太子ではなく第二王子と結婚したい〜』は、2024年4月にピッコマが運営するノベルコンテスト「第1回ピッコマノベルズ大賞」にて、応募総数約900作品の中から年間優秀賞を受賞した、たてのよこさんによる西洋風ロマンスファンタジー。
主人公である皇女スヴェータが味方不在の嫁ぎ先王宮で知恵と才覚で周囲を圧倒しながら、本来の結婚相手だった無能王太子ではなく第二王子に求婚を行い、王位継承争いを巻き起こしていく痛快サクセスストーリーとなっている。
