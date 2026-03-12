北海道・東北拠点のガソリンスタンド「燃料在庫切れのため一部店舗で営業を停止」11日に高市早苗首相が石油備蓄放出を表明
北海道・東北を拠点に全国130店舗を展開するセルフ式ガソリンスタンド「オカモトセルフ」のX公式アカウントが12日更新され、燃料在庫切れのため一部店舗で営業を停止したことを伝えた。
【画像】「燃料在庫切れのため一部店舗で営業を停止」オカモトセルフの投稿
12日午前9時15分の投稿では「〜おしらせ〜」と書き出し、「いつもオカモトセルフをご利用いただき誠にありがとうございます。現在、燃料在庫切れのため一部店舗で営業を停止しております」と伝えた。
「お客様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、あらかじめご了承のほどよろしくお願い申し上げます」と理解を求めた。
続けて同日午前9時27分には「店舗毎の状況は、各店の『公式LINE』にて配信しておりますので、『公式LINE』を友だち追加のうえご利用ください」として、各店舗の状況は公式LINEで確認するよう呼び掛けた。
高市早苗首相は11日、政府が石油備蓄を16日にも放出すると表明していた。
