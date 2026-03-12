【ヒューストン（米テキサス州＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１１日、１次ラウンド最終戦が米国とプエルトリコで行われ、Ｂ組はイタリアが４連勝で首位突破を果たした。

米国は２位で８強に進出。Ａ組ではカナダが１位で初の８強入り。前回４強のメキシコとキューバは敗退した。

イタリア９―１メキシコ

イタリアは四回までに２本のソロで先行。五回はスクイズやマーシーの２点適時打で加点した。メキシコは終盤の好機を逃した。

ようやく目覚めた主砲、大会初の１試合３本塁打

イタリアのベンチにはコーヒーメーカーが置いてある。本塁打を放った選手が濃厚なエスプレッソを飲むという祝福の儀式があり、主将のパスクアンティノ（ロイヤルズ）は４戦目で初めて経験し、この日だけで３杯も飲んだ。「最高だった」。これまで安打のなかった昨季３２本塁打の主砲が大一番でようやく目覚め、大会史上初の１試合３本塁打で勢いをもたらした。

投打の軸が完璧な仕事をした。先発のノラ（フィリーズ）は、メジャー通算１０９勝の実力を発揮。５回４安打無失点の好投で主導権を引き寄せ、「私たち以外に突破できると感じていた人は誰もいなかったと思う」と胸を張る。

前日に優勝候補の米国を破り、イタリアの地元メディアも「歴史的快挙」と報じた。大リーガーがそろうメキシコにも快勝して４連勝を飾り、「Ｂ組のチャンピオンになった。これは特別なことだ」とパスクアンティノ。米国出身のイタリア系米国人が大半を占め、そのほとんどが大リーガーで構成するイタリアが旋風を巻き起こしている。（帯津智昭）