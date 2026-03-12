イラン革命防衛隊「敵国と関係する船は標的」ホルムズ海峡で民間の船に被害　中東情勢の緊迫化「小麦」や「ピスタチオ」にも影響

高さ3.5メートル、金色に輝くトランプ大統領の像。

トランプ大統領が後ろから支えているのは、性的虐待などの罪で起訴され自殺したアメリカの富豪ジェフリー・エプスタイン氏で、2人は「タイタニック」で有名なシーンを再現しています。

連邦議会の前の広場に、突如現れたトランプ大統領の像には人だかりができていました。

イラン情勢が緊迫する中、トランプ大統領は…。

トランプ大統領：

勝利を早々に宣言するのは好きではない。我々は勝利した。最初の1時間で決着がついた。

「我々は勝利した」と強調した一方で「任務を完了するまで撤退しない」と語り、作戦を継続させる方針を示しました。

イランによりホルムズ海峡が事実上封鎖されているペルシャ湾では…。

夜空に真っ赤に燃え上がる巨大な炎。

ロイター通信によりますと、イラク領海内で外国籍の石油タンカー2隻に爆発物を積んだイランの小型船が衝突し炎上、周囲の海面にも炎が広がっているように見えます。

石油貯蔵タンクが炎上しているのはオマーン南部の港です。

オマーン国営通信は11日、「ドローン攻撃を受けた」と報じました。

緊迫の度を増すホルムズ海峡では民間の船にも被害が及んでいました。

黒煙を上げる貨物船。

タイ軍によりますと、ホルムズ海峡で11日、航行中のタイ船籍の貨物船が攻撃を受け損傷し3人の行方が分からないということです。

イラン革命防衛隊の報道官は11日、「今後も敵国と関係する船は標的になる」と警告しています。

中東情勢の緊迫化により、私たちの食卓にも影響が。

オーブンから取り出されたのは焼きたてのパン。

東京都内のベーカリー「マルジュー 大山本店」では毎日100種類以上のパンを製造し、1日に使用する小麦粉は約200kgだといいます。

今週に入り、小麦の先物価格が一時、1年9カ月ぶりの高値をつけるなど小麦の価格上昇を巡る懸念が強まっています。

マルジュー・伊東正浩社長：

（仕入れ値が）上がっていないものがないというのが現状。（パンの）大きさは変えたくないので、若干でも値段を上げていくような形にならざるを得ないかと思っている。

さらに、東京・上野にあるナッツの専門店でも影響が出ていました。

ナッツ類を扱う小島屋 副店長：

イラン産ピスタチオが特に影響を受けている。イランがピスタチオの原産国で、甘み・香りが強い。

ナッツの女王とも呼ばれ最近、ブームとなっているピスタチオがピンチを迎えているというのです。

店頭にはアメリカ産のピスタチオも並べられていますが、価格はイラン産の方が高めです。

イラン産ピスタチオは現在、1kgで4520円ですが今後の見通しは…。

ナッツ類を扱う小島屋 副店長：

不安しかない。このままでいくと、国内のイラン産の物がほぼ尽き始めてくる。（1kg）5000円は確実に超えると思う。

中東情勢の緊迫化が農産品の価格にも影響する可能性が出てきています。