　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 267(　　 267)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 330(　　 330)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 449(　　 149)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1770(　　 816)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 768(　　 768)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　63(　　　63)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 120(　　　90)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 394(　　 394)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 384(　　 384)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 963(　　 545)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1123(　　 725)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 112(　　 112)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 110(　　 102)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 85582(　 43950)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2422(　　1440)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 105(　　　53)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 630(　　 440)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 530(　　 236)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 56453(　 28687)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1190(　　 460)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　38(　　　10)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5487(　　5487)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 322(　　 322)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　33(　　　33)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 678(　　 678)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 640(　　 640)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 27368(　 27368)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 352(　　 352)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

