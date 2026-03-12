主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月12日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 267( 267)
6月限 330( 330)
TOPIX先物 3月限 449( 149)
6月限 1770( 816)
日経225ミニ 3月限 768( 768)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 0)
6月限 63( 63)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 120( 90)
TOPIX先物 3月限 394( 394)
6月限 384( 384)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 963( 545)
6月限 1123( 725)
TOPIX先物 3月限 112( 112)
6月限 110( 102)
日経225ミニ 3月限 85582( 43950)
4月限 2422( 1440)
5月限 105( 53)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 630( 440)
6月限 530( 236)
日経225ミニ 3月限 56453( 28687)
4月限 1190( 460)
5月限 38( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 5487( 5487)
4月限 322( 322)
5月限 33( 33)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 678( 678)
6月限 640( 640)
TOPIX先物 6月限 36( 36)
日経225ミニ 3月限 27368( 27368)
4月限 352( 352)
5月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
