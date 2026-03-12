主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月12日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2504( 2257)
6月限 6075( 4422)
TOPIX先物 3月限 3448( 2984)
6月限 6041( 4997)
日経225ミニ 3月限 1849( 1841)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1466( 396)
6月限 1160( 699)
TOPIX先物 6月限 984( 786)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 209( 179)
6月限 1161( 423)
TOPIX先物 3月限 3031( 476)
6月限 694( 625)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1972( 1434)
6月限 2470( 1804)
TOPIX先物 3月限 7226( 4068)
6月限 7193( 6169)
日経225ミニ 3月限 346( 346)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3193( 1120)
6月限 1127( 1029)
TOPIX先物 3月限 2225( 1593)
6月限 1605( 1273)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 748( 0)
日経225ミニ 3月限 8( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1209( 543)
6月限 1107( 687)
TOPIX先物 3月限 1510( 1472)
6月限 1763( 1751)
日経225ミニ 3月限 49190( 22372)
4月限 2363( 1047)
5月限 100( 36)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 460( 424)
6月限 248( 0)
日経225ミニ 3月限 25443( 17723)
4月限 1421( 563)
5月限 44( 20)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 3044( 3044)
4月限 198( 198)
5月限 5( 5)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 436( 436)
6月限 1034( 1034)
TOPIX先物 3月限 35( 35)
日経225ミニ 3月限 16473( 16473)
4月限 352( 352)
5月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
