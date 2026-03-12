　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2504(　　2257)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6075(　　4422)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3448(　　2984)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6041(　　4997)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1849(　　1841)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1466(　　 396)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1160(　　 699)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 984(　　 786)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 209(　　 179)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1161(　　 423)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3031(　　 476)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 694(　　 625)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1972(　　1434)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2470(　　1804)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7226(　　4068)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7193(　　6169)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 346(　　 346)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3193(　　1120)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1127(　　1029)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2225(　　1593)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1605(　　1273)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 748(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　 8(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1209(　　 543)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1107(　　 687)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1510(　　1472)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1763(　　1751)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 49190(　 22372)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2363(　　1047)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 100(　　　36)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 460(　　 424)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 248(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 25443(　 17723)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1421(　　 563)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　44(　　　20)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3044(　　3044)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 198(　　 198)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 5(　　　 5)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 436(　　 436)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1034(　　1034)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　35(　　　35)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 16473(　 16473)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 352(　　 352)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース