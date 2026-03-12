　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8725(　　8639)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8431(　　8394)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7003(　　7003)
　　　　　 　 　 6月限　　　 14996(　 14996)
日経225ミニ　 　 3月限　　　190459(　190459)
　　　　　 　 　 4月限　　　　6017(　　6017)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 150(　　 150)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4991(　　4721)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3322(　　3052)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9031(　　9031)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6632(　　6632)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 94508(　 94508)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1120(　　1120)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 122(　　 122)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 228(　　 196)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 198(　　 194)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 486(　　 486)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 836(　　 836)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1035(　　1035)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1803(　　1107)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1785(　　1783)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5733(　　5253)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7414(　　7240)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 287(　　 287)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 116(　　 116)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1971(　　1969)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2088(　　2088)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2865(　　2865)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4396(　　4396)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 198(　　 198)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 141(　　 141)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 18913(　　1380)
　　　　　 　 　 6月限　　　 16966(　　1530)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 815(　　 815)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1806(　　1806)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 552(　　 552)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4569(　　4144)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7526(　　7314)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5130(　　5130)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9121(　　9121)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 46833(　 46833)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3307(　　3307)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 191(　　 188)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 318(　　 318)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 513(　　 513)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1625(　　1625)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 769(　　 769)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1081(　　1044)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 306(　　 306)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 476(　　 476)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 270(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 270(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　51(　　　51)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　71(　　　71)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 173(　　 173)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　87(　　　87)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 272(　　 272)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 351(　　 351)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　31(　　　31)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　35(　　　35)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース