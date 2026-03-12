外国証券 先物取引高情報まとめ（3月12日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8725( 8639)
6月限 8431( 8394)
TOPIX先物 3月限 7003( 7003)
6月限 14996( 14996)
日経225ミニ 3月限 190459( 190459)
4月限 6017( 6017)
5月限 150( 150)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4991( 4721)
6月限 3322( 3052)
TOPIX先物 3月限 9031( 9031)
6月限 6632( 6632)
日経225ミニ 3月限 94508( 94508)
4月限 1120( 1120)
5月限 122( 122)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 228( 196)
6月限 198( 194)
TOPIX先物 3月限 486( 486)
6月限 836( 836)
日経225ミニ 3月限 1035( 1035)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1803( 1107)
6月限 1785( 1783)
TOPIX先物 3月限 5733( 5253)
6月限 7414( 7240)
日経225ミニ 3月限 287( 287)
4月限 116( 116)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1971( 1969)
6月限 2088( 2088)
TOPIX先物 3月限 2865( 2865)
6月限 4396( 4396)
日経225ミニ 3月限 198( 198)
4月限 141( 141)
5月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18913( 1380)
6月限 16966( 1530)
TOPIX先物 3月限 815( 815)
6月限 1806( 1806)
日経225ミニ 3月限 552( 552)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4569( 4144)
6月限 7526( 7314)
TOPIX先物 3月限 5130( 5130)
6月限 9121( 9121)
日経225ミニ 3月限 46833( 46833)
4月限 3307( 3307)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 191( 188)
6月限 318( 318)
TOPIX先物 3月限 513( 513)
6月限 1625( 1625)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 769( 769)
6月限 1081( 1044)
TOPIX先物 3月限 306( 306)
6月限 476( 476)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 270( 0)
6月限 270( 0)
TOPIX先物 3月限 51( 51)
6月限 71( 71)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 173( 173)
TOPIX先物 3月限 87( 87)
6月限 272( 272)
日経225ミニ 3月限 351( 351)
4月限 31( 31)
5月限 35( 35)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
