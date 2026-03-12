　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6063(　　5315)
　　　　　 　 　 6月限　　　 17591(　 16578)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6172(　　4719)
　　　　　 　 　 6月限　　　 22703(　 21477)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 37934(　 37934)
　　　　　 　 　 4月限　　　　9373(　　8373)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　89(　　　89)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5326(　　4976)
　　　　　 　 　 6月限　　　 13393(　 13217)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12707(　　5835)
　　　　　 　 　 6月限　　　 40613(　 33961)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 42085(　 42085)
　　　　　 　 　 4月限　　　　5816(　　5816)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　59(　　　59)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1072(　　 957)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1766(　　1608)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10980(　　5799)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9670(　　9531)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8831(　　2329)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9992(　　4226)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5824(　　3362)
　　　　　 　 　 6月限　　　 12086(　　7779)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1939(　　1929)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　17(　　　17)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2338(　　1164)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3501(　　2557)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3780(　　2680)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8627(　　8505)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 143(　　 143)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　10(　　　10)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2931(　　2208)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5939(　　5831)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4709(　　1963)
　　　　　 　 　 6月限　　　 10835(　 10813)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 324(　　　 0)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6153(　　5819)
　　　　　 　 　 6月限　　　 11184(　 10853)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7668(　　5491)
　　　　　 　 　 6月限　　　 15181(　 15181)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　8694(　　8694)
　　　　　 　 　 4月限　　　　4988(　　4988)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5759(　　2908)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3851(　　3284)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1106(　　 595)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1628(　　1626)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 435(　　 181)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 886(　　 585)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9312(　　4112)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8792(　　5757)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　51(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1049(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 422(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 647(　　 547)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1119(　　1119)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　51(　　　51)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　12(　　　12)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

