外国証券 先物取引高情報まとめ（3月12日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6063( 5315)
6月限 17591( 16578)
TOPIX先物 3月限 6172( 4719)
6月限 22703( 21477)
日経225ミニ 3月限 37934( 37934)
4月限 9373( 8373)
5月限 89( 89)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5326( 4976)
6月限 13393( 13217)
TOPIX先物 3月限 12707( 5835)
6月限 40613( 33961)
日経225ミニ 3月限 42085( 42085)
4月限 5816( 5816)
5月限 59( 59)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1072( 957)
6月限 1766( 1608)
TOPIX先物 3月限 10980( 5799)
6月限 9670( 9531)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8831( 2329)
6月限 9992( 4226)
TOPIX先物 3月限 5824( 3362)
6月限 12086( 7779)
日経225ミニ 3月限 1939( 1929)
4月限 17( 17)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2338( 1164)
6月限 3501( 2557)
TOPIX先物 3月限 3780( 2680)
6月限 8627( 8505)
日経225ミニ 4月限 143( 143)
5月限 10( 10)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2931( 2208)
6月限 5939( 5831)
TOPIX先物 3月限 4709( 1963)
6月限 10835( 10813)
日経225ミニ 3月限 324( 0)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6153( 5819)
6月限 11184( 10853)
TOPIX先物 3月限 7668( 5491)
6月限 15181( 15181)
日経225ミニ 3月限 8694( 8694)
4月限 4988( 4988)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5759( 2908)
6月限 3851( 3284)
TOPIX先物 3月限 1106( 595)
6月限 1628( 1626)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 435( 181)
6月限 886( 585)
TOPIX先物 3月限 9312( 4112)
6月限 8792( 5757)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 51( 0)
TOPIX先物 3月限 1049( 0)
6月限 422( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 647( 547)
TOPIX先物 6月限 1119( 1119)
日経225ミニ 4月限 51( 51)
5月限 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6063( 5315)
6月限 17591( 16578)
TOPIX先物 3月限 6172( 4719)
6月限 22703( 21477)
日経225ミニ 3月限 37934( 37934)
4月限 9373( 8373)
5月限 89( 89)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5326( 4976)
6月限 13393( 13217)
TOPIX先物 3月限 12707( 5835)
6月限 40613( 33961)
日経225ミニ 3月限 42085( 42085)
4月限 5816( 5816)
5月限 59( 59)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1072( 957)
6月限 1766( 1608)
TOPIX先物 3月限 10980( 5799)
6月限 9670( 9531)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8831( 2329)
6月限 9992( 4226)
TOPIX先物 3月限 5824( 3362)
6月限 12086( 7779)
日経225ミニ 3月限 1939( 1929)
4月限 17( 17)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2338( 1164)
6月限 3501( 2557)
TOPIX先物 3月限 3780( 2680)
6月限 8627( 8505)
日経225ミニ 4月限 143( 143)
5月限 10( 10)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2931( 2208)
6月限 5939( 5831)
TOPIX先物 3月限 4709( 1963)
6月限 10835( 10813)
日経225ミニ 3月限 324( 0)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6153( 5819)
6月限 11184( 10853)
TOPIX先物 3月限 7668( 5491)
6月限 15181( 15181)
日経225ミニ 3月限 8694( 8694)
4月限 4988( 4988)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5759( 2908)
6月限 3851( 3284)
TOPIX先物 3月限 1106( 595)
6月限 1628( 1626)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 435( 181)
6月限 886( 585)
TOPIX先物 3月限 9312( 4112)
6月限 8792( 5757)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 51( 0)
TOPIX先物 3月限 1049( 0)
6月限 422( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 647( 547)
TOPIX先物 6月限 1119( 1119)
日経225ミニ 4月限 51( 51)
5月限 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース