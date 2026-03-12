「日経225オプション」3月限プット手口情報（12日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 95( 95)
SBI証券 101( 55)
楽天証券 13( 9)
岩井コスモ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 7( 7)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 3( 3)
◯5万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 104( 4)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
シティグループ証券 100( 0)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 382( 382)
楽天証券 216( 134)
SBI証券 210( 122)
松井証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 17( 17)
マネックス証券 9( 9)
インタラクティブ証券 9( 9)
野村証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 1( 1)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
インタラクティブ証券 10( 10)
楽天証券 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
松井証券 1( 1)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 85( 85)
SBI証券 36( 22)
フィリップ証券 19( 19)
楽天証券 20( 14)
岩井コスモ証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 7( 7)
BNPパリバ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
◯5万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 9( 9)
岩井コスモ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
