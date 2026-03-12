　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 588(　 363)
野村証券　　　　　　　　　　　　75(　　75)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 114(　　62)
松井証券　　　　　　　　　　　　32(　　32)
楽天証券　　　　　　　　　　　　48(　　28)
ビーオブエー証券　　　　　　　　20(　　20)
みずほ証券　　　　　　　　　　　15(　　15)
シティグループ証券　　　　　　 164(　　14)
インタラクティブ証券　　　　　　 9(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
バークレイズ証券　　　　　　　　 6(　　 6)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 225(　　 0)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 150(　　 0)


◯5万3625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　48(　　48)
シティグループ証券　　　　　　　17(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯5万3750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 611(　 491)
野村証券　　　　　　　　　　　 120(　 120)
ソシエテジェネラル証券　　　　 121(　　51)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　41(　　41)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　18(　　18)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
バークレイズ証券　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
シティグループ証券　　　　　　　54(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
立花証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　　50(　　 0)
サスケハナ・ホンコン　　　　　　50(　　 0)


◯5万3875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　84(　　84)
シティグループ証券　　　　　　 293(　　43)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
光世証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 250(　　 0)


◯5万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1415(　 873)
野村証券　　　　　　　　　　　 162(　 162)
ソシエテジェネラル証券　　　　 135(　 135)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 134(　　90)
楽天証券　　　　　　　　　　　 122(　　66)
大和証券　　　　　　　　　　　　56(　　56)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　55(　　55)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 150(　　50)
インタラクティブ証券　　　　　　32(　　32)
松井証券　　　　　　　　　　　　31(　　31)