「日経225オプション」3月限コール手口情報（12日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 148( 148)
SBI証券 136( 66)
楽天証券 45( 35)
三菱UFJeスマート 16( 16)
松井証券 11( 11)
BNPパリバ証券 10( 10)
マネックス証券 6( 6)
モルガンMUFG証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
松井証券 13( 13)
BNPパリバ証券 12( 12)
SBI証券 9( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 264( 264)
SBI証券 159( 79)
岩井コスモ証券 32( 32)
ゴールドマン証券 23( 23)
楽天証券 29( 21)
みずほ証券 20( 20)
野村証券 18( 18)
フィリップ証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
モルガンMUFG証券 7( 7)
インタラクティブ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
安藤証券 1( 1)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 25( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 143( 43)
岩井コスモ証券 9( 9)
インタラクティブ証券 5( 5)
SBI証券 17( 3)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
三菱UFJ証券 100( 0)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
