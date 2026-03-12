　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万5500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 431(　 281)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 110(　　62)
松井証券　　　　　　　　　　　　48(　　48)
ソシエテジェネラル証券　　　　　45(　　45)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　39(　　39)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　16)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　15(　　15)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
フィリップ証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 5(　　 5)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
バークレイズ証券　　　　　　　 153(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
Jトラストグローバル　 　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　 151(　　 1)
東海東京証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 150(　　 0)


◯5万5375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　30)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万5250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 261(　 261)
ソシエテジェネラル証券　　　　　32(　　32)
ビーオブエー証券　　　　　　　　19(　　19)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　13(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　 150(　　 0)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 150(　　 0)


◯5万5125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　69(　　69)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　37(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万5000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 730(　 580)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 206(　 120)
ソシエテジェネラル証券　　　　 114(　 114)
楽天証券　　　　　　　　　　　 110(　　68)
松井証券　　　　　　　　　　　　49(　　49)
ゴールドマン証券　　　　　　　　40(　　40)
バークレイズ証券　　　　　　　 185(　　35)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　25(　　25)