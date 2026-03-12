「日経225オプション」3月限コール手口情報（12日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 431( 281)
SBI証券 110( 62)
松井証券 48( 48)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
三菱UFJeスマート 39( 39)
楽天証券 18( 16)
岩井コスモ証券 15( 15)
安藤証券 8( 8)
フィリップ証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
バークレイズ証券 153( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
Jトラストグローバル 1( 1)
シティグループ証券 151( 1)
東海東京証券 1( 1)
サスケハナ・ホンコン 150( 0)
◯5万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 5( 5)
楽天証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 261( 261)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
ビーオブエー証券 19( 19)
松井証券 17( 17)
楽天証券 16( 16)
SBI証券 13( 9)
三菱UFJeスマート 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
シティグループ証券 150( 0)
サスケハナ・ホンコン 150( 0)
◯5万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
SBI証券 37( 13)
松井証券 13( 13)
楽天証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
バークレイズ証券 2( 2)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 730( 580)
SBI証券 206( 120)
ソシエテジェネラル証券 114( 114)
楽天証券 110( 68)
松井証券 49( 49)
ゴールドマン証券 40( 40)
バークレイズ証券 185( 35)
UBS証券 25( 25)
BNPパリバ証券 25( 25)
