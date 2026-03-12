ENHYPEN （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　グローバルグループ・ENHYPENが12日、グループ公式Xを更新。動画コンテンツ「EN-O' CLOCK」を休止することを発表した。

【写真】脱退を発表したHEESEUNG

　公式Xでは「ENHYPEN『EN-O' CLOCK』休止に関するご案内」と題し、「毎週木曜日に公開予定だった『EN-O' CLOCK』コンテンツは、しばらくの間休止することとなりました」と発表。「4月中に、より良いコンテンツでお会いできるよう準備しております」と伝えた。

　ENHYPENは10日、HEESEUNG（ヒスン）が「HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です」として脱退することを発表していた。HEESEUNGは、ソロアーティストとして「BELIFT LAB」への所属は継続する。

【報告全文】
[お知らせ] ENHYPEN『EN-O' CLOCK』休止に関するご案内

こんにちは。
BELIFT LABからのお知らせです。

『EN-O' CLOCK』コンテンツに関してご案内いたします。

毎週木曜日に公開予定だった『EN-O' CLOCK』コンテンツは、しばらくの間休止することとなりました。
4月中に、より良いコンテンツでお会いできるよう準備しております。

ファンの皆様には、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

ありがとうございます。