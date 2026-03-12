·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¡¢ÀÐÌýÈ÷ÃßÊü½Ð¤òÉ¾²Á¡¡ÃæÅì¾ðÀª¡¢·Ð±ÄÍ½¸«À¤ÎÄã²¼¤Ë·Ù²ü
¡¡·ÐÃÄÏ¢¤ÎÅû°æµÁ¿®²ñÄ¹¤Ï12Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬²áµîºÇÂç¤ÎÀÐÌýÈ÷Ãß¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤¬2026Ç¯½ÕÆ®¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö·Ð±Ä¤ÎÍ½¸«À¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÊä½õ¶â¤ò19Æü¤ËºÆ³«¤¹¤ë¡£·ÚÌý¤ä½ÅÌý¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¤â°ú¤²¼¤²¤ë¡£²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¶å½£·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¤ÎÃÓÊÕÏÂ¹°²ñÄ¹¡Ê¶å½£ÅÅÎÏ²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤äµùÁ¥¤ÎÇ³ÎÁ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡Ö´ë¶È¤ä»º¶È¤ÎÀ¹¿ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ç¡Ê»Ù±ç¤ò¡Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È»Ù»ý¤·¤¿¡£