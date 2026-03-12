WBC(ワールドベースボールクラシック)は日本時間12日に1次ラウンド全ての試合が終了しました。

最後の試合まで進出チームが決まらないプールがあるなど数々の劇的ドラマが繰り広げられました。

【アメリカが一次予選敗退の危機】

スター集団で固められた優勝候補のアメリカ。MVPのアーロン・ジャッジ選手や60本塁打のカル・ローリー選手、カイル・シュワーバー選手やサイ・ヤング賞のポール・スキーンズ選手とタリック・スクーバル投手が名前を連ねます。

3連勝と勢いに乗っていたアメリカでしたが、最終戦でイタリア打線に捕まり8-6と敗北。

アメリカがいるプールBはイタリアとメキシコの三つ巴の戦いと激戦が繰り広げられていました。メキシコに5-3で勝っていたアメリカですが、3チームが3勝1敗で並ぶと失点率で順位が確定。イタリアが4失点以下でメキシコに敗戦となった場合、アメリカは1次ラウンド敗退となっていました。

あとは試合を見守るのみとなったアメリカですが、イタリアがメキシコに勝利したため2位通過となりました。

【崖っぷちから勝ち上がった韓国】

日本がいるプールCでも劇的ドラマが。日本に敗れ、チャイニーズ・タイペイにも延長の末敗れた韓国は1勝2敗で最終のオーストラリア戦に挑みます。

このプールも失点率で命運が分かれる状態に。韓国はオーストラリアに5点以上差をつけ、2失点以内で勝利しなければなりませんでした。不利な条件の中、日本戦でホームランを打ったキム・ヘソン選手が左手の違和感でスタメン外。さらに先発左腕が左ひじに違和感で緊急降板と流れが悪い中でも、チーム一丸で戦います。

2回にムン ボギョン選手の先制2ランホームランなどで得点を重ねていくと、8回終わりで6-2となります。韓国が準々決勝へ進むには9回で得点を取り、オーストラリアを無失点で抑えることが絶対条件。主将のイ ジョンフ選手が1アウト1塁で打席に立つと投手のグラブをはじく強振。球をショートが捕球するも2塁への送球がそれて1・3塁とチャンスを広げます。次の打者が犠牲フライで土壇場で再び韓国が5点差のリードを広げます。守備でもイ ジョンフ選手のスライディングキャッチの好プレーで無失点で終え、7-2で勝利し準々決勝進出をつかみました。

【前回大会ベスト4のキューバがまさかの敗退】

プールAは2勝1敗でキューバとカナダの直接対決で2位通過が決まる激戦に。

キューバの先発は日本のソフトバンクで2年連続最優秀防御率と昨季シーズンMVPを獲得したモイネロ投手が先発。3回に犠牲フライで1点奪われると、4回途中で球数制限のため降板。被安打4、4奪三振、1失点でした。その後もカナダ打線につながれホームランもでるなど7-2で敗退。前回大会でベスト4まで進んだキューバは1次ラウンドで姿を消すことになりました。