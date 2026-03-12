12日の石川県内は晴れ間が広がったものの、風が冷たく感じる一日でした。こうした中、金沢市の兼六園周辺では花見シーズンに向けた準備が進められています。



12日、兼六園に向かう紺屋坂では…



清水 りか 記者：

「こちらでは、もうすぐ迎える花見 シーズンに向けて、朝からぼんぼりの設置作業が行われています」



花見を彩る恒例のぼんぼり。

この日から設置が始まり、約70基が兼六園周辺を春へと誘います。





近くの店の人は：「北陸は雪が長かった。ことしは雪が多かったから、やっと春の兆しが見えてきた感じで、いよいよサクラのシーズン」「今から花見になるのでちょっと楽しみ。お客さんに楽しんでもらうのと、ことしは外国の方来ていただいているので楽しんでもらえたら」ぼんぼりは18日から点灯し、花見客を出迎えます。

一方で気になるのが、サクラの開花。



ウェザーニューズの最新の開花予想では、全国では早い所で来週からサクラの開花が予想されていますが、石川では…



金沢市の卯辰山公園や小松市の木場潟公園などでは4月の第1週目に。

今月後半は気温が高くなることから、兼六園では今月31日の開花予想で、そこから5日ほどで満開になる見込みです。



平年よりも少し早く咲く予想の石川県内のサクラ。



ことしの入学式は、満開のサクラがお祝いしてくれるかもしれません。

