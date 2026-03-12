シャープは、外出先で手軽にヘアスタイリングができる「パワーモバイルコードレスアイロン」（IB-S510B）を2026年3月19日に発売します。カラーはスムースブラックとルミナスホワイトの2色。価格はオープンプライスで、公式通販サイト「COCORO STORE」での販売価格は1万5400円（税込）。

「パワーモバイルコードレスアイロン」（IB-S510B）

記事のポイント シャープによれば、持ち運べるコードレスタイプのヘアアイロンは市場が拡大する一方、「使いたいときに電池切れで使えなかった」という声もあったことから、大容量バッテリー搭載モデルの開発に至ったとのこと。バッテリー切れで困った経験のある方にオススメです。

本製品は、5000mAhの大容量バッテリーを搭載。5分間のスタイリングなら約7回使用できるので、1日1回の使用なら1週間充電なしで使えます。

また、万が一スタイリングの途中でバッテリーがなくなったときには、付属のUSB-CケーブルをACアダプタにつないで利用可能（ACアダプタは付属しません）。

さらに、旅行や出張時などバッテリーを取り外すことで機内持ち込みも可能です。

プレートには、効率よく熱が伝わり、すべりやすさが同社従来機比（IB-LS7と比較して）約20％向上した「ダイヤモンドコーティング」を採用。毛先を摩擦ダメージから守りながら、手軽にニュアンスを手直しできます。温度は140／160／180℃の3段階で調節可能。

さらに、スリムな幅12mmのクッションプレートにより細かな毛束にも当てやすく、プレート横のサイドコームが自然な毛流れをサポート。力を加えやすくなる指がかり形状や手になじむフォルム設計により、顔回りの繊細な曲線やニュアンスまで直感的に仕上げられます。

シャープ 「パワーモバイルコードレスアイロン」（IB-S510B） 発売日：2026年3月19日 直販価格：1万5400円（税込）

