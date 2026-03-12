石川県の能登の神社で今、屋根などに使われている銅板が盗まれる被害が相次いでいます。地域が大切にしてきた神聖な場所を狙った悪質で不遜な犯行に、住民は憤っています。



石川県七尾市中心部から車で20分。



緑にかこまれた小さな集落にたつ吉田気比古神社。



3メートルに渡って屋根がはがされた手水舎は、ビニールシートで応急処置がとられていました。

吉田気比古神社・大森 重孝 宮司：

「この上の部分をはがされたんですね」



盗まれたのは、屋根の下地に使われている銅板です。



被害額は約200万円相当にのぼります。



去年12月、 付近の住民が屋根がはがされた手水舎を見つけ、警察に通報。



犯行を急いでいたのか、銅板の一部は周辺に放置され、あたりに散乱していたといいます。



吉田気比古神社・大森 重孝 宮司：

「まあ、ひどい奴がいますわ。罰当たりだなと思いますね。そして震災で苦しんでるときにこうされると、町民の人も弱りますし、こんなことが起きないでほしいと思います」



同様の被害は、ここから約15キロ離れた石川県志賀町の川尻阿多護神社でも…

川尻阿多護神社・水野 憲生 宮司：

「半分めくれているのが分かると思うんですけど、ちょうど半分引っぺがして持って行ったて感じ」



こちらの神社でも、祠の屋根がはがされ、被害額は数十万円に上るとみられています。



罰当たりな犯行に付近の住民は…



住民は：

「憤りは感じますけどね。なんでこんなことするんかな」



国内では2月時点で1トン当たり約200万円で取引されている銅。

その取引価格は、6年前の約3倍まで高騰しています。



おとなり富山県氷見市の神社でも銅を狙った被害が相次いでいて、警察によると価格高騰に合わせた売却目的とみられています。



人気の少ない場所に建つ、普段は無人の神社ばかりを狙った悪質な連続窃盗。



警察は、同一犯による広域的な犯行を視野に、捜査を進めています。

