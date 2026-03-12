大河内 陽太 アナウンサー：

ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす13日、あさって14日はくもりですが、15日・日曜日からは晴れの日が続くでしょう。来週18日・水曜日以降は気温が平年並み近くに戻るでしょう。



気象台の13日の予報です。

小野：

きのう11日まで付いていた“雪か雨”のマークが消えましたが、所によって雨の可能性は残っています。ただ、広い範囲ではないでしょう。あす13日も北寄りの冷たい風が吹き、日中の気温はきょう12日より低い、ともに8度の予報です。体感としては、実際の気温より寒く感じるかもしれません。





気象台の週間予報です。

小野：

あさって14日・土曜日も、雲が主役となりますが、15日・日曜日からは晴れの日が続く見込みです。今の時期の金沢の最高気温は12度くらい、最低気温は3度くらいが平年並みですので、来週18日・水曜日からは、平年並み近くに戻るでしょう。



大河内：

本格的に春だなぁって体感できるのは、いつ頃ですか。



小野：

1か月予報で見てみましょう。

小野：

4月10日までの傾向です。気温は、来週は平年並みですが、それ以降は平年より高い予報です。雨量は平年並みか少ない。日照時間は平年並みか多いです。来週末、21日ごろからは、本格的な春の訪れが期待できそうです。