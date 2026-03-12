1児の母・田中れいな「癖強い寝方」子どもとの朝ショット公開「すっぴん？」「あるある」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】元モーニング娘。の田中れいなが3月12日、自身のInstagramを更新。リラックスショットを公開し、話題を集めている。
【写真】1児の母・36歳元モー娘。「すっぴん？」癖強寝方の子どもとの朝ショット
田中は朝の挨拶と共に「私の顔の上に足置いて安心するのか 熟睡しております」と、子どもが自身の顔の上に足を置いたまま眠っているという、ユニークで微笑ましいエピソードを紹介。ベッドで顔の横にある小さな足を指さして、くつろぐ写真を複数枚投稿している。「ぐっすり寝てくれるなら、どうぞいつまでも置いてください笑」とチャーミングに続けて「＃小さい足」「＃愛おしい」「＃癖強い寝方」「＃朝ご飯食べたいのですが」のハッシュタグも添えて、子供への愛情をつづっている。
この投稿には「可愛すぎる親子」「癒される」「あんよ尊い」「すっぴん？」「乗ってくるのあるあるだよね」などの反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
◆田中れいな、子どもの“寝方”エピソード公開
