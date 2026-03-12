＜平安神宮御鎮座百三十年記念 奉納Special Live＞の集大成として5月16日（土）、17日（日）に開催される「THE FINAL」に三浦大知の出演が決定した。

今回の奉納Special Liveは、昨年より開催されてきた平安神宮御鎮座百三十年記念としての最終公演となる。

三浦大知の出演は、昨年10月以来2度目。2日間ともソールドアウトとなった前回は、平安神宮という特別な空間とも相成って伝説のステージとして大きな反響を呼んだ。

特に「球体」のエンディングでスタッフの名前を読み上げるという演出の中、流れていたのはアルバムのラストタイトルである「おかえり」であり、それは奇しくもこの度の開催につながっていたかのようでもある。

今回の公演は、一夜目となる5月16日（土）にバンド、ダンサーというツアーさながらのステージを披露する「LIVE」、二夜目の17日（日）を彼自身のライフワークともいうべきコンセプチャルプロジェクトである「球体」という前回同様の構成となっている。

プログラムタイトルは引き継ぎながらも、「一度たりとも同じステージはない」と本人が言うように、ただの再演ではなく「THE FINAL」にふさわしいブラッシュアップされた新たなパフォーマンスが期待される。