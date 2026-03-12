三浦大知、＜平安神宮御鎮座百三十年記念 奉納 Special Live THE FINAL＞出演決定
＜平安神宮御鎮座百三十年記念 奉納Special Live＞の集大成として5月16日（土）、17日（日）に開催される「THE FINAL」に三浦大知の出演が決定した。
今回の奉納Special Liveは、昨年より開催されてきた平安神宮御鎮座百三十年記念としての最終公演となる。
三浦大知の出演は、昨年10月以来2度目。2日間ともソールドアウトとなった前回は、平安神宮という特別な空間とも相成って伝説のステージとして大きな反響を呼んだ。
特に「球体」のエンディングでスタッフの名前を読み上げるという演出の中、流れていたのはアルバムのラストタイトルである「おかえり」であり、それは奇しくもこの度の開催につながっていたかのようでもある。
今回の公演は、一夜目となる5月16日（土）にバンド、ダンサーというツアーさながらのステージを披露する「LIVE」、二夜目の17日（日）を彼自身のライフワークともいうべきコンセプチャルプロジェクトである「球体」という前回同様の構成となっている。
プログラムタイトルは引き継ぎながらも、「一度たりとも同じステージはない」と本人が言うように、ただの再演ではなく「THE FINAL」にふさわしいブラッシュアップされた新たなパフォーマンスが期待される。
【公演概要】
■公演名
平安神宮御鎮座百三十年記念
三浦大知 奉納 Special Live THE FINAL
■開催日
2026年5月16日（土）「LIVE」
2026年5月17日（日）「球体」
■開場／開演時間
開場18:30 ／開演19:00
■会場
平安神宮 大極殿前特設ステージ（京都市左京区岡崎西天王町97）
■料金
全席指定：￥11,000（税込）
※4歳以上有料、4歳未満入場不可
■主 催
平安神宮御鎮座百三十年記念 奉納 Special Live 実行委員会
■特別協力
KTX株式会社
■協力
平安神宮／RISINGPRODUCTION／YAMATE
■企画制作
MOTHER BASE
【公式サイト】
https://www.motherbase.co.jp/heian6
【FC先行受付】
3/12（木) 17:00 〜 3/22（日）23:59まで
https://daichi-miura.jp/news/detail/876
【オフィシャルサイト先行受付】
3/23（月）12:00 〜 3/31（火）23:59まで