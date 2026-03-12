eスポーツプロチーム「ローソンチケット ゾーン」がVTuberオーディションを開催中 合格者は6月上旬にデビュー！
プロeスポーツプロチーム「Lawson Ticket Xone（ローソンチケット ゾーン）」が新部門となる“VTuber部門”の設立を発表。それに合わせて、同チーム所属の公式VTuber1名を募集するオーディションを3月22日まで開催している。
【写真】「LTX」所属・5CG選手×Wqtagashi選手×Right選手×こんちゃんコーチ
「ローソンチケット ゾーン」は、バトルロイヤルシューティングゲーム『Apex Legends』において、選手3名（5CG選手、Wqtagashi選手、Right選手）とコーチ1名（Kontyanコーチ）からなる4人のチームとして、世界の頂点を目指し活動している。
今回のオーディションは、ゲーム配信やチームのプロモーションを担う新しい表現者の発掘を目的としており、募集期間は3月22日まで。募集資格には「18歳以上」「継続的な配信活動が可能な方」「ゲームおよびeスポーツに関心がある方」などの条件はあるが、企業・個人勢問わず応募可能だ。
なお、選考スケジュールは以下の通り。
【選考スケジュール（予定）】
・書類選考：2026年3月下旬
・オンライン面談：2026年4月上旬
・課題審査（テスト配信）：2026年4月中旬
・最終面談（オフライン）：2026年4月下旬
・結果発表：2026年4月30日
・デビュー：2026年6月上旬
そのほかの詳細は「ローソンチケット ゾーン」公式サイト内の「VTuberオーディションページ」からチェックできる。
「ローソンチケット ゾーン」VTuberオーディションは、3月22日まで開催。
