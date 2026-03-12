adieu、5枚目となるEP『adieu 5』リリース決定
adieuが、通算5枚目となるEP『adieu 5』を4月22日にリリースすることを発表した。
本作は、前作アルバム『adieu 4』以降の時間の中で生まれた楽曲を中心に構成される作品になるという。“adieu is adieu（私は私）”という存在証明、そして夜の狭間、美しさの中にある毒を表現した全6曲入り。限定盤には、＜adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-＞を高画質で完全収録する。
なお、5月30日には神奈川・KT Zepp Yokohamaにてワンマンライブ＜「adieu Live 2026 bleuir」＞の開催も決定している。
◾️EP『adieu 5』
2026年4月22日（水）
詳細：https://adieu.lnk.to/adieu5_PKG
○初回生産限定盤（CD＋BD）
SRCL-13674〜5 9,800円（税込）
・CD：全6曲収録
・BD収録
adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-
adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり- Behind the scenes
「新曲」MUSIC VIDEO Behind the scenes
※初回盤限定特典封入※紙ジャケット仕様
○通常盤（CD only）
SRCL-13676 3,800円（税込）
・CD：全6曲収録
◾️＜adieu LIVE 2026 bleuir＞
2026年5月30日（土）神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN 17:30 START 18:30
▼チケット情報
スタンディング：\8,800（税込）
2F指定席：\9,300（税込）
ドリンク代：\600（別途）
＜オフィシャル先行＞
〜3月15日（日）23:59
https://eplus.jp/adieu/
