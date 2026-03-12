秋野暢子「ちょっと変な組み合わせ」昨日の残り物朝食公開「親近感」「ヘルシー」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】俳優の秋野暢子が自身のInstagramを更新。前日の残り物を使った朝食を公開し、日常の食卓を紹介した。
【写真】69歳ベテラン女優「ちょっと変な組み合わせ」タコの和物・茄子の煮浸しなど昨日の残り物朝食
秋野は朝の挨拶とともに「さて、朝ご飯は昨日の残り物で頂きます ちょっと変な組み合わせですね」とつづり、朝食の写真を投稿。トーストやバナナ、ヨーグルトに加え、前日の残り物のタコの和物や茄子の煮浸しなどのおかずが並ぶ、栄養バランスの良い食卓を披露し「今日もいい日なりますように」と前向きに締めくくっている。
この投稿には「美味しそうです」「残り物に親近感」「素敵な朝ごはん」「ヘルシーにお腹いっぱいになりそう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆秋野暢子、残り物で朝食プレート
◆秋野暢子の投稿に反響
